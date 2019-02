Essentaksterfte veroorzaakt kaalslag in Zoutelande

"Het beeld van het bos verandert hier compleet", stelt boswachter Karel Leeftink. "Want in Zoutelande alleen zullen al tussen de 500 en 600 bomen worden gekapt. De mensen die hier in de huizen vlak bij het bos wonen, raken dus een behoorlijk deel van het uitzicht kwijt waar ze zo aan gewend waren."

Geen remedie

De essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel die zich via de lucht verspreidt. Vooralsnog kunnen we niets doen om de ziekte te voorkomen. "Er is geen remedie tegen", aldus de boswachter. "We kunnen alleen hopen dat de bomen die we laten staan straks een zekere resistentie zullen ontwikkelen."

Vooralsnog kapt Staatsbosbeheer alleen bomen dicht bij wegen en huizen. "Zij vormen het grootste gevaar. Want als die bomen als gevolg van ziekte omvallen, heb je een groot probleem."

Het radiogesprek met boswachter Karel Leeftink hoor je hieronder.

