Meer muziek maar ook meer zenuwen in de klas

Máxima is namelijk erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas. In het convenant staat dat veel meer kinderen op de basisschool muziekles moeten krijgen. Nu is dat veertig procent, over twee jaar moet dat zijn verdubbeld. Je ziet dat muziek heel veel doet voor kinderen. Ze vinden het ontzettend leuk en het is goed voor hun ontwikkeling", zegt Josje de Regt van de organisatie. "Het zorgt bijvoorbeeld voor samenwerking tussen kinderen en zeker als je het inzet voor taal en rekenen, merk je dat ze veel sneller de lesstof leren".

Hooggeëerd publiek

Naar de muzikale ondertekening, in de Lasloods in Vlissingen, komen 550 kinderen van verschillende basisscholen uit heel Zeeland en genodigden. Ook theaterproducent Joop van den Ende en zijn vrouw zijn bij de ondertekening, omdat ook zij aan de landelijke stichting Meer Muziek in de Klas zijn verbonden.

De Mytylschool de Sprienke heeft er zin in (foto: Omroep Zeeland)

Sarah en Mirte van Openbare Basisschool De Vliete vinden het best spannend om morgen oog in oog te staan met de Koningin. Ze spelen dwarsfluit en klarinet. "Ik ben best wel zenuwachtig", vertelt Mirte. "Er kan van alles fout gaan. Dat we bijvoorbeeld het verkeerde nummer inzetten of de verkeerde noten spelen." Sarah is minder gespannen. "We hebben net goed geoefend, dus het zal morgen ook wel goed gaan".

Zenuwen lopen op

Dat vertrouwen hebben Danny en Keano van Mytylschool de Sprienke ook. "Het rappen ging goed en het is gewoon leuk," zegt Danny. Al moet hij ook wel toegeven dat hij sinds gisteren best al wel zenuwachtig is. "Optreden voor Koningin Máxima doe je maar één keer in je leven, dus dat moet wel goed gaan".