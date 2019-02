Zeeland zet zich schrap voor Brexit

Zeeland bereidt zich voor op de Brexit. Want op 29 maart stapt Groot-Brittannië uit de Europese Unie. De handelsrelatie met andere landen verandert dan, er komen weer grenscontroles. Maar of de Brexit gepaard gaat met een akkoord, of met een ruzie, dat is nog de vraag. In Zeeland houden bedrijven, de provincie, havenbedrijf North Sea Port en Economische Impuls Zeeland de vinger aan de pols.