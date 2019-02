Kloetinge haalt spelers van Hoek voor Project 2020

(foto: Sjaak van der Salm)

Hoofdklasse

Kloetinge wil in 2020 graag de hoofdklasse hebben bereikt en richt de selectie op die ambitie in. Fitsch (29) en Wijkhuijs (21) zijn de eerste spelers die toehappen. De club hoopt op korte termijn meer versterkingen te presenteren.



Fitsch verlengde eerder zijn contract bij Hoek, maar gaf onlangs aan toch te willen vertrekken. Hij is dit seizoen wel bijna altijd basisspeler in de Derde Divisie. Wijkhuijs speelt amper dit seizoen en bewandelt nu dus dezelfde weg.



Stap omhoog

Kloetinge acteert de laatste jaren in de eerste klasse van het zaterdagvoetbal, maar wil dolgraag hogerop. De jeugdopleiding van de club is in handen van Kees Zwamborn en Diederik Hiensch. Nu moet ook bij de senioren de stap omhoog worden gezet. Kloetinge staat op dit moment derde op de ranglijst en zou dus ook komende zomer al kunnen promoveren.