'De zeespiegel stijgt niet. Nog niet...'

(foto: Omroep Zeeland)

De bijeenkomst was georganiseerd om een beter beeld te krijgen van het toekomstige klimaat in Zeeland. Bernadet Overbeek benoemde per thema welke klimaatveranderingen Zeeland de komende jaren kan verwachten. Zij houdt zich bij het KNMI bezig met klimaatscenario's. Gebaseerd op meningen en feiten.

Temperatuur

Wereldwijd is de temperatuur gemiddeld sinds 1900 met 1 graad gestegen. In Zeeland is er een stijging van 2 graden te meten. "We verwachten dat de temperatuur in de toekomst nog verder zal stijgen. Hoeveel dat precies wordt, hangt af van hoe we de uitstoot van broeikasgassen weten te beperken," aldus Overbeek.

Ondanks de droge zomer van 2018 is er in Zeeland geen sprake van een trend in de toename van droogte. "We bevinden ons in Nederland op een knikpunt. In Zuid-Europa zien we een toename, maar Noord-Europa is juist aan het vernatten en wij zitten er tussenin. Dus het is nog de vraag of wij in de toekomst met meer droogte zoals in 2018 te maken krijgen".

Meer en hevigere neerslag

Het KNMI verwacht de komende jaren wel een verdere stijging van neerslag in de provincie. "De afgelopen eeuw is de neerslag die in een jaar valt al met 30 procent toegenomen en we verwachten dat dat nog meer zal worden. Maar we verwachten vooral korte en hevige neerslag zoals in Yerseke in 2016. Toen viel er in 1 uur 50 millimeter. Dat gaat vaker voorkomen in het huidige klimaat," vertelt Overbeek.

Zeespiegelstijging

De zeespiegel zal naar verwachting nog verder stijgen. "In Nederland is nog niet aangetoond dat de zeespiegel sneller stijgt, maar er zit wel een snellere stijging aan te komen door het snellere afsmelten van Antartica," besluit de KNMI-expert.

KNMI-expert Bernadet Overbeek over het Zeeuwse klimaat

Het Waterschap organiseerde de klimaatbijeenkomst om een beter beeld te krijgen van het toekomstige klimaat in Zeeland. Volgens Gert van Kralingen van Waterschap Scheldestromen is het belangrijk om nu al na te denken over eventuele maatregelen om Zeeland veilig en goed leefbaar te houden. "Het is goed om er een scherp beeld van te hebben, zodat we weten wat er gaat gebeuren."

Nu al nadenken over maatregelen

Van Kralingen maakt zich tot 2050 geen zorgen om de stijging van de zeespiegel. Door de klimaatdoelen is het tot die tijd veilig in Zeeland. "Daarna weten we het niet helemaal goed. En daar gaan we niet angstig over doen, maar we moeten nu al wel over gaan nadenken over maatregelen die we moeten gaan nemen. Het mag niet te vroeg, want dat is te kostbaar, maar ook niet te laat, want dan geeft het risico's. Aan ons de taak om te bepalen wanneer we wat doen," besluit hij.