Lied 'Oranje Boven' toepasselijk: koningin Maxima vandaag in Zeeland voor meer muziek in het klaslokaal

Koningin Máxima (archieffoto) (foto: ANP)

Het uurtje dat je als basisschoolleerling in het klaslokaal keihard op de triangel kan pingelen of op de tamboerijn kunt bonken, is niet vanzelfsprekend. Veertig procent van de basisscholen in Zeeland geven nog structureel muziekles, dat is dus minder dan de helft van alle Zeeuwse basisscholen.

Het project 'Méér muziek in de klas' wil dit percentage omhoog brengen. Het streven is om in 2021 op tachtig procent van de basisscholen kinderen met trommeltjes, fluitjes, gitaren en triangels te zien. Hoe het project 'Méér muziek in de klas' dit gaat vormgeven, staat in het akkoord dat vandaag wordt ondertekend.

BLØF, Isabel Provoost en De Hobbyisten

Onder het mom van 'het stimuleren van de muzikaliteit' start het programma met optredens van diverse Zeeuwse bekende artiesten. Namen als BLØF, Isabel Provoost en De Hobbyisten komen voorbij. Ook plaatste theatergroep De Vuilnismannen gister al een voorbereidingsfoto waarop honderden oranje emmers mét drumsticks te zien zijn.

Na de optredens ondertekenen de betrokken partijen en sponsoren van het project 'Méér Muziek in de klas' de overeenkomst. In totaal staan er zo'n veertig mensen op het podium in de Vlissingse Lasloods.

Met het ondertekenen gaan de partijen akkoord met de plannen die het project Méér Muziek in de klas' heeft met muziekles in het Zeeuwse basisonderwijs. En om de partijen zich ook echt aan de afspraken te laten houden, gebeurt dit alles onder het toeziend oog van onze koningin.