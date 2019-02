Zeeland wordt wakker: hoog bezoek, Brexit en klimaatavond

Koningin Máxima (archieffoto) (foto: ANP)

Hoog bezoek

In Vlissingen wordt vanmorgen koningin Maxima verwacht. In haar rol van ere-voorzitter van de stichting Meer Muziek in de Klas woont ze de ondertekening bij van afspraken over muziekonderwijs. Alles rond het koninklijk bezoek is straks te volgen via een live-blog.

(foto: ANP)

Brexit

Nog een dikke maand en dan is het zo ver; de Brexit..... Groot-Brittanië dat uit de Europese Unie stapt. In Zeeland zijn politieke bestuurders en bedrijven daar nu inmiddels dag en nacht mee bezig.

Klimaatavond

Zeeland blijft de komende jaren de zonnigste provincie van het land. Dat vertelde Bernadet Overbeek van het KNMI gisteravond op de klimaatavond van Waterschap Scheldestormen. Tot zover het goede nieuws, want Overbeek maakt zich ook zorgen...

Supermaan (foto: Kees Marijs, Arnemuiden)

Weer

Misschien raak je het al een beetje gewend: ook vandaag wordt het rustig voorjaarsweer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft droog. De temperatuur stijgt naar 10 tot 12 graden.

