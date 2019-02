In beeld: de mooiste foto's van de supersneeuwmaan boven Zeeland

Ja, maar....waarom supersneeuwman?

Voordat we naar de foto's gaan: misschien vraag je je af waarom we over een supersneeuwman spreken en niet gewoon over een supermaan. Net zoals sommige andere dingen, is dat overgewaaid uit Amerika. Bepaalde indianenstammen die in Noord-Amerika leefden noemden de tweede volle maan van het jaar een sneeuwman, omdat het in die periode vaak sneeuwt. En dan nu door naar de foto's!

Veere

Adrie Gideonse wist de supersneeuwmaan gisteravond bijzonder scherp vast te leggen. Natuurlijk kan hij de foto overal gemaakt hebben, maar hij verzekert ons dat hij in Veere stond toen hij het knopje van zijn fotocamera indrukte.

Supersneeuwmaan (foto: Adrie Gideonse)

Superbloedsneeuwmaan aan begin van de avond

Aan het begin van de avond was er misschien wel even sprake van een 'superbloedsneeuwmaan'. Ron Quinten maakte rond 18.00 uur foto's. Toen had het hemellichaam een rode gloed.

Dat tafereel nam Martine ook waar bij de Brouwersdam.

Riet de Ronde maakte deze foto om 18.10 uur in Bruinisse.

Kees Marijs maakte een foto van de maan, ook aan het begin van de avond, in Lewedorp.

Supersneeuwmaan in Lewedorp (foto: Kees Marijs)

Corrine Reijngoudt wist de maan aan het begin van de avond in Sint-Philipsland vast te leggen.

Later wat bewolking

Het mooiste zicht op de maan was dus aan het begin van de avond. Later verstoorde wolken het zicht soms. Monique Ardon wist de maan in Zoutelande vast te leggen. Omringd door wolken, maar dat maakt de foto misschien nog wat mysterieuzer.

Supersneeuwmaan boven Zoutelande (foto: Monique Ardon)

Gina Heynze was te laat om de supersneeuwmaan volledig te zien. Toen ze keek, scheen er nog een deel van de maan door de bomen in Kloosterzande. En dat maakt de foto ook wel weer bijzonder.

Elize IJzenbrandt maakte een gisteravond deze foto van de maan in Zierikzee. Annie van Es wist de maan iets voor 22.25 uur vast te leggen in Kapelle.

Ook een foto van de supersneeuwmaan boven Zeeland? Reageer onder ons Facebookbericht, plaats op Instagram met #omroepzeeland of stuur je foto naar het programma Verzeeuwigd. Dan zie je 'm later misschien terug op tv.