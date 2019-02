Plan voor meer zonnepanelen langs A58

(foto: Omroep Zeeland)

Herselman laat in het radioprogramma Zeeland wordt wakker weten dat SolarEnergyWorks vorige week een plan heeft ingediend voor een zonnepark aan de zuidkant van de A58, bij het ANWB Wegenwachtstation. Vóór de afslag naar Kapelle ligt nu nog een stuk landbouwgrond van vijf eigenaren. Het bedrijf heeft de grondeigenaren benaderd om het stuk land over te nemen.

Het zonnepark moet bij de afslag Kapelle komen (foto: Google Maps)

Het zonnepark zou het op-een-na-grootste zonnepark van Zeeland worden. In Vlissingen-Oost ligt voor 50 hectare aan zonnepanelen, dat is op dit moment het grootste zonnepark van Nederland dat in gebruik is. Herselman verwacht dat het zo'n twee jaar duurt voordat het zonnepark ook echt langs de A58 ligt. "Enduris heeft er ook een belangrijke rol in. Het moet opgewerkt worden, maar zij moeten het ook op kunnen slaan. Daar hebben ze op dit moment nog een capaciteitsprobleem. Zij moeten in verdeelstations investeren. Dus het vraagt ook nogal wat van zo'n partij."

Wethouder Herselman verwacht over twee jaar een zonnepark langs de A58

Een ochtend na de presentatie van het plan, meldt de Zeeuwse fractie van het CDA dat het plan niet in het provinciaal beleid past. Het zit de partij vooral dwars dat landbouwgrond wordt opgeofferd voor zonnepanelen. "Voorlopig zijn er nog heel veel daken die eerst benut kunnen worden. We beseffen dat dit moeilijker is, maar de makkelijke weg is niet altijd de beste." De partij gaat ervan uit dat Gedeputeerde Staten het plan tegenhouden.

Geen probleem voor de wethouder

De wethouder van Kapelle heeft er geen moeite mee dat de zonnepanelen in een landbouwgebied komen. "Ik ben er heel simpel in. Als de ondernemers die de gronden bezitten ondernemend genoeg zijn om meer geld te maken met iets anders, moet ik dat dan tegenhouden? Ik vind van niet." Herselman geeft aan dat particulieren ook gestimuleerd moeten worden zonnepanelen aan te schaffen, maar volgens hem moeten er heel veel daken bedekt worden om aan de 35 hectare te komen.

Het zonnepark bij Kapelle wordt niet het eerste park langs de A58. Aan de Vlaamseweg bij 's-Heer Arendskerke zijn eind vorig jaar zonnepanelen geplaatst. Dat zonnepark is ruim drie hectare groot.