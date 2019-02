Kijk terug naar het bezoek van koningin Máxima aan Zeeland

Koningin Máxima was vandaag in Zeeland. Ze bracht eerst een bezoek aan de Lasloods in Vlissingen waar honderden leerlingen haar ontvingen. Als erevoorzitter van landelijk initiatief 'Méér Muziek in de Klas' zag zij toe op de ondertekening van de lokale samenwerkingsovereenkomst muziekonderwijs in Zeeland.