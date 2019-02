Live: bezoek koningin Máxima aan Vlissingen.

Koningin Máxima is vandaag in Zeeland! Ze begint in de Lasloods in Vlissingen waar ze verwelkomd wordt door honderden leerlingen. Als erevoorzitter van landelijk initiatief 'Méér Muziek in de Klas' ziet zij vandaag toe op de ondertekening van de lokale samenwerkingsovereenkomst muziekonderwijs in Zeeland.