Beide verdachten woningoverval Breskens krijgen acht jaar cel

(foto: Omroep Zeeland)

Een van de veroordeelde mannen, een 28-jarige verdachte uit Terneuzen bekende twee weken geleden dat hij betrokken was bij de overval. Samen met de verdachte vluchtte hij in de auto van de slachtoffers en reed daarmee in op politieagenten. Die trokken daarop hun wapens en schoten op de overvallers.

Wat de reden is geweest dat de woning in Breskens werd gekozen voor de overval is niet helemaal duidelijk geworden tijdens de rechtszaak. De Udenaar kende de slachtoffers omdat hij ze in hun bedrijf had ontmoet. Daarnaast zou de Udenaar een amoureuze relatie hebben gehad met het vrouwelijke slachtoffer. Zij betaalde hem op enig moment 4.000 euro nadat ze herhaaldelijk was afgeperst door de man.

Niet meer veilig

De familie die werd overvallen blijft niet in hun woning aan de Slikkenburgseweg in Breskens wonen. Zij voelen zich daar niet meer veilig. Was het vroeger een donker plekje in de polder, nu staan er lichtmasten op het terrein die 's avonds de directe omgeving van het huis verlichten. De man des huizes gaat niet meer alleen op pad en laat zich elke dag ophalen en naar huis brengen.

Het is nog niet bekend of de verdachten in hoger beroep gaan.

