Máxima brengt verrassingsbezoek aan Middelburg

En waar ruim van tevoren bekend was dat de koningin naar Vlissingen zou komen, was het bezoek aan Middelburg voor velen een verrassing. De mentoren en cliënten dachten dat ze een gesprek zouden hebben met het Oranje Fonds voor een verrassing. Die verrassing bleek koningin Máxima te zijn.

Mentorschap Zeeland koppelt mentoren aan mensen met bijvoorbeeld dementie, een verstandelijke handicap, psychiatrische ziektebeelden of mensen die in coma liggen. De mentor neemt beslissingen over onder meer de verzorging, verpleging en begeleiding als er geen familie is die dit kan regelen. De stichting werft, traint en begeleidt in Zeeland een pool van vrijwilligers die als mentor willen optreden.