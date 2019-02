Fout in Zeeuwse cijfers vaccinaties, meer jongeren ingeënt

Inenting tegen meningokokken (foto: ANP)

Vorig jaar werden de cijfers door een softwarefout bij de GGD Zeeland niet goed doorgegeven aan het RIVM. Een deel van de vaccinaties in november werd geregistreerd op een datum in september. Die datum viel buiten de periode waarover het RIVM de opkomstcijfers publiceerde. Daardoor werden 242 Zeeuwse vaccinaties niet meegeteld.

De GGD meldde die fout al in december, maar toch bracht het RIVM vorige week ongecorrigeerde cijfers naar buiten. Volgens een woordvoerder had de GGD Zeeland meteen door dat de cijfers niet klopten. De GGD had daar nog contact over met het RIVM, maar werd ingehaald door het nieuws. De GGD Zeeland komt nu met een rectificatie.

Landelijke streefnorm

Zeeland voldoet nu nét aan de landelijke streefnorm die op tachtig procent staat. Het Zeeuwse percentage ligt wel nog steeds onder het landelijke opkomstpercentage van 86,5 procent.

"Door deze situatie is onterecht het beeld ontstaan dat Zeeland samen met Amsterdam voor deze vaccinatie het laagste percentage van Nederland heeft", schrijft de GGD Zeeland in een verklaring. "Dit is een onwenselijke situatie, de samenleving moet kunnen vertrouwen op deze cijfers."