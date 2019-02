Trainer Dogan langer bij zaterdagtak van GOES

Huseyin Dogan blijft trainer van GOES (foto: Omroep Zeeland)

Volgens GOES is Dogan "een stabiele gemotiveerde trainer die een bepaalde rust in dit nieuwe zaterdag team van GOES kan waarborgen. Een team dat zeer goede individualistische spelers waarborgt en waar ook opbouwend voetbal zich aan het ontwikkelen is."

Pennings

Voor het eerste elftal op zondag, dat speelt in de Derde Divisie, had GOES al eerder een opvolger voor de vertrekkende Rogier Veenstra gepresenteerd. Van dat team is Ruud Pennings vanaf komende zomer de trainer.