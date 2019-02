Beroepsvisser betrapt met 667 kilo illegaal geraapte oesters

Oester op het strand (foto: Lennaert de Looze)

De visser heeft van de inspecteurs een proces-verbaal gekregen. De 29 zakken illegaal geraapte oesters zijn teruggezet in de natuur. Volgens de NVWA heeft de visser de oesters geraapt in een Natura 2000 gebied. Dat deel van de Oosterschelde is afgesloten om de natuur te beschermen.