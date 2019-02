'Ik dacht dat het leven op zou houden als ik niet meer tussen de lijnen kon staan'

Toen Ronnie Tresonie eind vorig jaar om persoonlijke redenen een stapje terug deed als trainer van Terneuzen en de club op zoek moest naar een tijdelijke vervanger viel al snel de naam van Van der Hooft. Die stemde in, maar had wel één belangrijke voorwaarde. "Ik wil er alles voor doen, maar ik moet het wel terug betaald krijgen van de jongens. Ik wil extra trainen en ook overdag als het moet, maar dan moet iedereen er wel voor gaan. De eerste wedstrijd verloren we nog van Virtus, maar toen merkte je de kentering eigenlijk al."

Gespannen

De spelers van Terneuzen zijn blij met Van der Hooft en prijzen zijn aanpak. "Hij heeft weleens gezegd: als ik het zelf nog zou kunnen, dan zou ik mijn voetbalschoenen weer aantrekken. Dat zegt wel iets over zijn manier van werken", vindt Bert den Hamer. Aanvoerder Jarno Waebeke merkt dat de trainer veel energie in de groep steekt. "Als het even niet loopt hoor je hem gelijk. Onze groep heeft ook wel iemand nodig die er kort op zit." Ook assistent-trainer Remco van Leeuwen ziet dat Van der Hooft nog altijd heel bevlogen is. "Ik merk op de bank dat hij gespannen is. Hij zei dat het minder zou worden naarmate hij ouder werd, maar ik denk dat het alleen maar meer wordt."

Eddy van der Hooft (links) samen met zijn assistent Remco van Leeuwen. (foto: Omroep Zeeland)

Van der Hooft (65) was achttien toen hij voor het eerst een team trainde en heeft sindsdien bijna ieder seizoen als trainer gewerkt. "Toen ik zestig werd zei ik: nu is het klaar. Maar ja, dan zit je thuis en ik ben geen mens dat stil kan zitten. Toen belde Terneuzen of ik toch weer wat wilde gaan doen. Terneuzen is mijn club, van jongs af aan al. Dus ik zei dat ik alles wilde doen, maar niet meer op het veld." Toch is dat juist de plaats waar Van der Hooft nu weer te vinden is. "Het zit in mijn bloed hè", zegt hij met een glimlach. "'Vroeger dacht ik dat het leven op zou houden als ik niet meer tussen de lijnen kon staan. Daarom ben ik als trainer zo lang doorgegaan denk ik."

Periodetitel

En doorgaan doet hij nog steeds. Van degradatiekandidaat is Terneuzen inmiddels middenmoter in de 3e klasse van het zondagvoetbal en zondag kan in Hulst tegen HVV'24 zelfs de periodetitel gewonnen worden. Van der Hooft geniet met volle teugen. "Voetbal is zo mooi. Dat zit in veel aspecten. Het sociale, het prestatieve." De liefde die Van der Hooft heeft voor de sport is duidelijk. De kans lijkt dan ook groot dat hij ook volgend seizoen, als Daan Eikenhout hem opvolgt bij het eerste team van Terneuzen, wel weer een team zal trainen.