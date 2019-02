Waarom er in Goes een juniorklas is voor slimme groepachters die zich vervelen

"Ik ben een beetje slimmer dan de andere kinderen in mijn klas," legt Sven uit. Hij vindt het fijn om naar de Juniorklas te gaan. "Hier word ik uitgedaagd, terwijl ik het normaal op school saai vind." Tot aan de meivakantie gaat hij op vrijdag naar de middelbare school. Daar leren hij en zijn klasgenootjes hogere wiskunde en werken ze aan een kunstproject.

'Op een leuke manier kennismaken met voortgezet onderwijs'

Volgens docent en deskundige op het gebied van hoogbegaafdheid, Paula Bonefaas, is het fijn dat de kinderen in contact komen met elkaar. "Hoogbegaafde kinderen zijn heel gevoelig en zo maken ze op een leuke manier alvast kennis met het voorgezet onderwijs."

De 55 kinderen uit Zeeland die deel mogen nemen aan de Juniorklas staan nu voor de keuze of ze volgend jaar daadwerkelijk naar het Goese Lyceum gaan. De school heeft een speciale licentie voor verrijkt en/of versneld VWO. Ook speciaal voor hoogbegaafde leerlingen.

Volgens Lindie de Bont van adviesgroep voor het onderwijs RPCZ, is dit een ontwikkeling die we vaker in het Zeeuwse onderwijs zien. Niet alleen voor hoogbegaafde leerlingen zijn er plusklassen. "Er wordt meer ingezet op talentontwikkeling, ook voor kinderen die goed zijn in timmeren, sport of theater zijn er aparte klassen."

Slimme basisschoolleerlingen gaan alvast naar school (foto: Omroep Zeeland)

De Bont zegt dat het juist goed is dat deze kinderen af en toe apart onderwijs krijgen. Dat vindt deelnemer Sven ook. "Op school is het best wel eens lastig om anders te zijn. Dan ben ik al eerder klaar met een opdracht en ga ik me vervelen. Hier zijn we allemaal hetzelfde."