De narcissen staan al in bloei, maar in Zierikzee blijft het nog een beetje winter

Het is woensdagmiddag, de scholen zijn vroeg uit, maar toch bleef het rustig op de ijsbaan. "Het is vandaag de eerste dag en vanaf vrijdag begint de voorjaarsvakantie dus ik verwacht wel dat het drukker gaat worden", zegt organisator Patrick Gabrielse.

Eerder dit jaar is de ijsbaan al geweest in Goes en Middelburg en als laatste is het Havenplein in Zierikzee aan de beurt. De kinderen genieten volop. "Bij 10 graden kun je niet op natuurijs schaatsen, dus ik vind dit juist bijzonder" zegt de 8-jarige Rowan Willemse. Ondanks dat de zon schijnt, houdt de 4-jarige Daan Zwager zijn winterjas nog aan. "Het is ook nog winter dus daarom mag ik mijn jas nog niet uit", zegt hij.

Zonnige dagen

De weersverwachting ziet er zonnig uit wat ten nadelen kan zijn voor de schaatsbaan. Toch beweert Gabrielse dat er zelfs bij 20 tot 25 graden goed te schaatsen valt. "Naast de ijsbaan staat een machine te draaien die zorgt dat het ijs bevroren blijft. Bij droogte en weinig wind blijft het ijs goed en als het een beetje nat begint te worden kunnen we het water altijd van de baan vegen", aldus Gabrielse.

