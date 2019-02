Cabaretier Maikel Harte tapt moppen over en met VVD'er Klaas Dijkhoff

De theatershow bevatte onder andere muziek en discussie, maar echt gelachen werd er vooral tijdens het optreden van cabaretier Maikel Harte. Op sociale media zou hij naar aanleiding van deze show uitgemaakt zijn voor smerige VVD'er en daarover zei hij: "Dat mensen me smerig noemen snap ik, maar VVD'er..." Ook vertelde hij het publiek dat hij dit optreden van zijn vrouw moest doen vanwege de hoge financiële vergoeding die er tegenover stond.

Klaas Dijkhoff probeerde het publiek te vermaken met wat anekdotes over Zeeuwen. Zo vertelde hij over Zeeuwse vrienden uit zijn studententijd in Tilburg. Aan welke kant ze ook woonden, ze hadden volgens hem altijd wat te mopperen over 'de overkant'.

Klaas Dijkhoff (1981) zit in de Tweede Kamer en is fractievoorzitter van de VVD. Voor hij in de landelijke politiek belandde werkte hij als docent en onderzoeker aan de Universiteit Tilburg en was hij gemeenteraadslid in Breda. Ook had hij een eigen bedrijf in juridisch advies en IT-ondersteuning voor kleine ondernemers. Van 2015 tot 2017 was hij staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en korte tijd minister van Defensie.

In de zaal waren opvallend veel lokale politici. Zo was VVD Schouwen-Duiveland aanwezig met een delegatie van veertien personen. Bezoekers betaalden 7,50 euro om de politicus te zien.

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart toert Klaas Dijkhoff door het land en bezoekt hij negen verschillende theaters. Hij stond al in Groningen, Hoofddorp en Utrecht. Na Terneuzen gaat hij ook nog langs Assen, Almere, Zwolle, Tilburg en Kerkrade.

Klaas Dijkhoff op het podium in het Scheldetheater in Terneuen (foto: Omroep Zeeland)

Maikel Harte pakt zaal vol VVD'ers aan