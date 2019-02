Marijn geeft eerste hulp aan eeuwenoude boeken

Museum Boymans van Beuningen is zeven jaar dicht wegens een verbouwing. Een deel van de boekencollectie van het Rotterdamse museum wordt in de Zeeuwse bibliotheek bewaard. En een aantal daarvan komen in de helende handen van Marijn de Valk terecht. Want ook boeken hebben kwaaltjes.

Lijkenkistje

De boeken worden niet echt gerestaureerd. De 20.000 euro die voor de klus beschikbaar is, moet worden gebruikt voor alle boeken. Voor ieder boek is een uur tijd. Eerstelijnsconservering noemen ze dat: de boeken stofvrij maken, inspecteren op schimmels of gebreken, en lichte kwalen verhelpen. "Boeken die veel meer mankeren gaan in soort lijkenkistje, gemaakt van zuurvrij papier. Daar doen wij op dit moment niets mee", zegt De Valk.

Eeuwenoude boeken uit het Boymans van Beuningen wachten op eerste hulp (foto: Omroep Zeeland)

In haar grote werkatelier zien we bijzondere exemplaren. Zoals van Jacob van Campen, de architect van het Paleis op de Dam. Maar er ligt ook een dikke eerste druk uit 1655 van de Zeeuwse dichter Jacob Cats. Die heeft geen last van ingezakte rug of kapotte scharnieren, maar wel is de leren band uitgedroogd. Dus volgt er een heus wellness-badje met leerdressing.

In de collectie zit een eerste druk van Jacob Cats, met zijn eigen handtekening (foto: Omroep Zeeland)

De Valk vindt het een hele eer om dit te kunnen doen. "Er zitten zoveel mooie prenten tussen, en verhalen. We moeten oppassen dat we er niet te lang in blijven neuzen, want anders komen we in tijdnood." Voor maart moet het karwei klaar zijn. Een aantal van de dan glimmende boeken wordt tentoongesteld in de Zeeuwse bibliotheek. Uiteraard ook de dikke Cats, compleet met glanzende jas.