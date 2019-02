Zeeland wordt wakker: oude boeken, zieke bomen en vervelende meeuwen

Marijn de Valk uit Middelburg behandelt kwaaltjes bij oude boeken. (foto: Omroep Zeeland)

EHBO voor boeken

En niet zomaar boeken: Marijn de Valk uit Middelburg behandelt op dit moment 350 kostbare boeken uit de collectie van het Rotterdamse museum Boymans van Beuningen.

Klaas Dijkhoff op het podium in het Scheldetheater in Terneuen (foto: Omroep Zeeland)

Harte grapt over en met Dijkhoff

Politiek, wat is daar nou grappig aan? In de strijd om de kiezer dacht VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff het eens wat lolliger aan te pakken. Hij stond woensdagavond in het Scheldetheater in Terneuzen met zijn voorstelling Stand-Up Politics. De Zeeuwse cabaretier Maikel Harte vergezelde hem.

Bouwterrein Scheldewijk Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Eén meeuwennestje en de hele bouw ligt stil

AIs er ook maar één meeuw een nestje maakt en gaat broeden, dan ligt het hele bouwproces van de nieuwe Scheldewijk in Vlissingen stil. Daarom huurt de gemeente een bedrijf in die met getrainde honden meeuwen gaat verjagen.

Zieke iepen in Goes worden pas later gekapt (foto: Google)

Zieke bomen

Goes stelt het kappen van 46 zieke iepen in de Troelstralaan in de wijk Goese polder een half jaar uit. Bij de gemeente kwamen verontruste reacties binnen van buurtbewoners. De gemeente wil de de wijkbewoners nu eerst goed informeren over de reden van de bomenkap.

De zeedijk bij Waarde, net voor zonsondergang. (foto: Marc van Haag)

Het weer

Vandaag weinig verandering ten opzichte van gisteren. De zon laat zich geregeld zien, afgewisseld met wat wolkenvelden. Het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind. Het is nog steeds opmerkelijk zacht voor februari met middagtemperaturen rond de 12 graden.

