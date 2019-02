Man bedreigt ex met nepvuurwapen (foto: HV Zeeland)

Rond 15.00 uur belde de vrouw uit Roosendaal dat ze door haar ex-vriend werd geïntimideerd. De politie ging op onderzoek in de woning van de man en vond een nepvuurwapen. Dat is in beslag genomen en de man is voor verhoor meegenomen.

Hij zit nog vast in een politiecellencomplex.