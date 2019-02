Aantal WW-uitkeringen in Zeeland gedaald (foto: OZ)

Een deel van de daling moet worden toegeschreven aan het korter worden van de WW-duur. Die wordt stapsgewijs teruggebracht van drie jaar naar twee jaar. Met ingang van april aanstaande is dat punt bereikt. Wie dan na twee jaar nog geen werk heeft, schuift door naar de bijstand. Die verkorting heeft een 'positieve' invloed op de daling van het aantal WW-uitkeringen, maar het UWV kan op dit moment niet zeggen om hoeveel mensen dat in Zeeland gaat. "Uiteraard heeft het invloed, maar het is niet zonder een gecompliceerde berekening mogelijk om daar concreet iets over te zeggen", aldus een woordvoerder van het UWV.

Internationale definitie

Dat is in elk geval één van de redenen waarom het aantal werklozen in Zeeland groter is dan het aantal mensen met een WW-uitkering. Want niet iedereen die geen werk heeft en wel op zoek is naar een baan heeft een WW-uitkering. Bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering die toch regelmatig solliciteren kunnen als werklozen worden beschouwd. Dat doet bijvoorbeeld het CBS en die houdt daarbij de internationale definitie van werkloosheid aan. Op basis daarvan is de schatting van het gemiddeld aantal 'echte' werklozen in heel 2018 in Zeeland 6000.

Leraar 55+

Werkloze leraren van 55 jaar en ouder vormen een probleemgroep in de kaartenbak van het UWV. Gemiddeld is 35 procent van de WW-uitkeringen voor 55-plussers. Maar in de beroepsgroep leraren is het percentage 55-plussers veel hoger. In het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is namelijk van 50 procent van de WW-uitkeringen voor deze oudere leraren. Als het om leerkrachten op beroepsgerichte scholen gaat is het zelfs 58 procent.