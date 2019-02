Goes gaat voor gezond: en daar past de fastfoodboulevard prima bij

De wethouder van de gemeente Goes snapt de tegenstrijdigheid, maar verwacht dat de komst van de fastfoodboulevard geen afbreuk doet aan het imago van een gezonde stad. "We blijven ook investeren in sport en bewegen, en overtuigen onze inwoners van het belang van gezond eten", zegt hij. "Een enkele keer naar een fastfoodrestaurant moet kunnen, als daar maar voldoende beweging tegenover staat. Het gaat om de balans."

Het feit dat ze niet in de buurt van middelbare scholen zitten, vinden we positief." woordvoerder GGD Zeeland

De GGD Zeeland vindt dat alle ondernemers nodig zijn om een gezonde keus, een makkelijkere keus te laten zijn. Zij denkt dat het juist goed is dat alle fastfoodrestaurants op één plek zitten. Daardoor moet je er bewust voor kiezen om ernaartoe te gaan. "Het feit dat ze niet in de buurt van middelbare scholen zitten vinden we positief", laat een woordvoerder weten.

40.000 passanten

Op de fastfoodboulevard komen vijf restaurants. De McDonald's is al open en binnenkort volgen de Burger King, New York Pizza, Kentucky Fried Chicken en De Beren. Wethouder Alssema vindt dit een belangrijke toevoeging aan het bedrijventerrein langs de snelweg.

"Voor de ondernemers die daar gevestigd zijn, maar ook voor de passanten. En dat zijn er zo'n 40.000 per dag. We hebben veel positieve reacties gehad op de komst van de fastfoodrestaurants en maar enkele kritische vragen", aldus de wethouder.

'Je moet er niet drie keer in de week zitten'

Diëtisten in de omgeving maken zich nog niet direct zorgen over de vijf fastfoodketens. "Een keer fastfood eten is helemaal niet zo erg, maar als je er drie keer in de week zit, wordt het een ander verhaal", zegt diëtiste Ester Bos. "Ik heb mij wel even afgevraagd of het economisch belang zwaarder heeft gewogen dan het gezondheidsbelang. De gemeente had er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen een keten aan te trekken waar je bijvoorbeeld maaltijdsalades en soepen kunt bestellen. Nu is het voornamelijk pizza, hamburger en friet."