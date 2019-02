Politie rukt vaker uit voor incidenten met verwarde personen

Politie (foto: ANP)

Toch is de stijging in Zeeland-West-Brabant fors lager dan in omliggende regio's. In Rotterdam steeg het aantal incidenten met verwarde personen met 18 procent, in Oost-Brabant met 17 procent. Uit cijfers van de landelijke politiekorpsen blijkt dat in alle eenheden, op Noord-Holland na, het aantal incidenten waarbij een persoon met verward gedrag betrokken was steeg. In heel Nederland registreerde de politie vorig jaar 90.605 incidenten, in 2017 waren dat er 83.602.

Meldingen verwarde personen in Zeeland-West-Brabant

Jaar Meldingen 2014 4.744 2015 5.399 2016 5.983 2017 6.877 2018 7.152 Cijfers: politie

De politie meldt dat de toename van het aantal incidenten niet wil zeggen dat het aantal personen met verward gedrag gestegen is. Daarnaast benadrukt de politie dat het helpen van verwarde personen eigenlijk geen politiewerk is. "Agenten komen er vaak bij als het te laat is. Deze mensen zouden in een eerder stadium geholpen moeten worden", aldus de politie.