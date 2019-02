Omroep Zeeland drie keer genomineerd voor NL Awards (foto: Omroep Zeeland)

Watersnooduitzending

In de categorie tv-programma is de Watersnooduitzending van 31 januari 2018 genomineerd. 65 jaar na dat de ramp plaats vond, werd er op locatie in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk een twee uur durende uitzending gemaakt. Ooggetuigen van toen, mini-colleges over de strijd tegen het water, verslaggevers op locatie en meer resulteerde in een avond vol emotie, informatie, herkenning en verbondenheid.

In de sporen van de Watersnoodramp

Onder het motto 'herdenken doen we samen' liepen verslaggevers, Pim van den Berge en Mark Rijk, zeven dagen lang in de sporen van de watersnoodramp van 1953 op Schouwen-Duiveland en Tholen. Ze deden online, op Facebook en Twitter verslag van hun reis. Zeeuwen werden via social media, radio en tv opgeroepen om een stuk mee te lopen en hun verhaal over de ramp te komen vertellen. Ook werd gevraagd of de jongens ergens konden overnachten. Op de website waren Pim en Mark te volgen via een tracking pad. Iedere dag sloten mensen zich bij hen aan om al lopend hun verhaal te vertellen.

In de sporen van de Watersnoodramp - Het verhaal van Adrie Romeijn

Van verlies kun je niet betalen

De documentaire van Helge Prinsen 'Van verlies kun je niet betalen' is genomineerd in de categorie beste documentaire. Die gaat over de hoogbejaarde groenteboer Adrie Trimpe, in de Vlissingse binnenstad. De makers hadden volledige vrijheid om waar en wanneer ze maar willen de groenteboer en zijn vrouw te filmen. Hierdoor ontstond een observerend portret waarbij steeds meer duidelijk werd dat zijn gezondheid Adrie in de steek laat. De vraag rees dan ook: hoe lang houden ze dit nog vol?

Trailer 'Van verlies kun je niet betalen'

De NL Awards zijn de jaarlijkse onderscheidingen voor de beste programma's van de regionale omroepen. De prijzen worden uitgereikt op woensdag 27 maart.