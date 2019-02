Onveilig aan het werk bij de Nieuwe Sluis in Terneuzen? Wegwezen!

Veiligheid heeft daarom topprioriteit, volgens projectdirecteur Eric Marteijn: "Wie onveilig werkt, mag gaan. En ja, dat is al gebeurd."

Veilig werken staat voorop bij de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Klinkt logisch, maar hoe doe je dat? Het begint allemaal met het bekijken van een veiligheidsinstructiefilm, vertelt veiligheidskundige Werner Slinger. "Het is een project met behoorlijke risico's. Er rijdt veel transport heen en weer. Er wordt op hoogte gewerkt en in diepte. Zo zijn er duikwerkzaamheden om onder water beton te storten."

Taalbarrière kan lastig zijn

Op dit moment werken er alleen nog Nederlanders en Vlamingen aan de Nieuwe Sluis, maar in de toekomst bijvoorbeeld ook Polen en Roemenen. "We hebben onze veiligheidsinstructiefilm in zeven talen beschikbaar. Een taalbarrière op de bouwplaats kan wel eens lastig zijn. Maar we eisen wel dat de leidinggevende van de buitenlandse werknemers in elk geval Engels spreekt."

Helaas één gewonde

De ambitie om geen gewonden en doden tijdens de vijfjarige bouwwerkzaamheden te hebben is hoog, geeft de veiligheidskundige toe. "We zijn vijftien maanden onderweg. Helaas hebben we één gewonde te betreuren gehad. Een kraanmachinist stapte vorig jaar uit zijn cabine en gleed van de stalen rupsband af. Hij liep schouderletsel op."

Iedereen die meewerkt aan de bouw van de Nieuwe Sluis moet een veiligheidsfilm bekijken en een toets maken (foto: Omroep Zeeland)

Ook projectdirecteur Eric Marteijn beaamt dat het geen sinecure is om dag in dag uit vast te houden dat veiligheid boven alles gaat, tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis. Juist daarom wordt alles uit de kast getrokken. "Het begint natuurlijk met een veilig ontwerp, vervolgens moet je veilig bouwen. We hebben veiligheidsmedewerkers op de bouw die meekijken en we stimuleren het om elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Als dat allemaal niet helpt, volgt een sanctie en boete."

Nog 1500 dagen

Het is tot nu toe één keer voorgekomen dat iemand van de bouwplaats verwijderd is wegens onveilig werken. "Dat ging om iemand die op hoogte werkte en niet goed gezekerd was. Dat kan gewoon niet. We hebben nog 1500 dagen te gaan. Geen dag mag je verslappen. "