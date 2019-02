Paard Swiffer gestolen uit wei van Thoolse zorgboerderij

Het gestolen paard Swiffer, met een cliënt van de zorgboerderij op zijn rug (foto: Zorgboerderij Buytengewoon)

Helaas is op de beelden niet te zien wie het dier meeneemt. Ook het voertuig staat niet op de beelden. Wel is volgens Mariska Deurloo van de zorgboerderij duidelijk het schijnsel van koplampen te zien. De paardendieven stonden gisteravond blijkbaar met een veewagen of auto met paardentrailer van 20.00 tot 22.00 uur op het terrein aan de Veerweg in Tholen.

Geen twijfel mogelijk

Medewerkers van de zorgboerderij ontdekten de vermissing van het paard vanmorgen rond 09.00 uur. In eerste instantie werd nog rekening gehouden met de mogelijkheid dat het dier was ontsnapt, maar de omheining was niet beschadigd, het paard is moeilijk over het hoofd te zien en zou bij een ontsnapping dus allang zijn teruggevonden en na het bekijken van de camerabeelden is er voor Deurloo geen twijfel meer mogelijk: het dier is meegenomen.

De politie is vanmorgen al ingelicht over het vermiste dier en er is inmiddels ook al aangifte gedaan van diefstal. Deurloo hoopt dat er mensen zijn die de veewagen of auto met paardentrailer gezien hebben voor 20.00 uur of na 22.00 uur. Ze roept iedereen die iets verdachts gezien heeft om zich te melden bij de politie.

Buytengewoon is een kleinschalige dagbesteding voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Naast paarden kunnen de cliënten er omgaan met geiten, kippen, konijnen, cavia's, ezels en vogels in de voilère.

Gechipt

Het vermiste paard Swiffer is grotendeels zwart van kleur en heeft een witte 'sok' linksachter. Rechtsachter heeft het dier een wit voetje en een witte vlek op het been. Het paard is gechipt, laat de zorgboerderij weten op Facebook.