Interview van 'Zeeuw van Davos' met Fox News ontaardt in scheldpartij

Een video van de speech van Bregman in Davos ging de hele wereld over. Daarin hekelde hij de hypocrisie van de aanwezigen die de mond vol hadden van duurzaamheid, maar ondertussen met privéjets naar die bijeenkomst vlogen die ze mede kunnen betalen doordat ze belasting ontduiken. Vrij vertaald zei hij: "Belasting, belasting, belasting, de rest is onzin als je het mij vraagt."

Interview ontspoort volledig

Om die reden werd hij uitgenodigd voor een interview op afstand voor in het programma Tucker Carlson Tonight, op de conservatieve zender Fox News. Het doel van de Amerikanen was om Bregman nog eens flink aan de tand te voelen over zijn uitspraken, maar dat interview ontspoort volledig wanneer de in Westenschouwen geboren historicus de presentator Tucker Carlson aanspreekt op zijn eigen verantwoordelijkheid.

Dat viel verkeerd bij de Amerikaanse Fox News-presentator, die de Zeeuw vervolgens de huid vol begon te schelden."Why don't you go fuck yourself!", roept hij Bregman toe op de nu uitgelekte beelden van dat interview. "Je bent een idioot. Ik wilde je een podium geven, maar je bent te irritant", vervolgt Carlson daarna.

'Niet geknipt in het gesprek'

Nu, ruim een week na het interview, heeft Bregman zelf een video van het interview naar buiten gebracht via online nieuwsmedium Now This. Het gaat om beelden uit de studio in Amsterdam vanwaaruit Bregman in contact stond met de Fox-studio. Presentator Carlson is niet te zien, maar wel te horen. Volgens Bregman is er niet geknipt in het gesprek van ongeveer zes minuten.

Het interview begint nog vrij positief, Carlson complimenteert Bregman met zijn optreden in Davos. Maar de sfeer slaat al snel om, wanneer de historicus ook Fox News ervan beticht mee te werken aan het probleem, omdat op de zender niemand het heeft over hogere belasting voor de rijken.

'Gekocht door de miljardairsklasse'

"De verklaring is eenvoudig: de meesten in Davos, maar ook op dit kanaal, zijn 'gekocht' door de miljardairsklasse", aldus Bregman in het interview. Volgens hem wil de eigenaar van Fox, de Murdoch-familie, niet dat er op de zender over belastingontwijking wordt gepraat. "Wat de Murdochs willen is dat jullie immigranten als zondebok aanwijzen."

Ook levert Bregman persoonlijke kritiek op Carlson zelf. De Fox News-presentator zou zelf ook 'vuil geld' hebben aangenomen van miljardairs. "Jij bent een miljonair, betaald door miljardairs. Dat is wat jij bent", zegt de Zeeuw. Vervolgens verliest de Amerikaan zijn zelfbeheersing en volgt zijn tirade met krachttermen. "Je kan de kritiek niet aan hè?", zegt Bregman vervolgens grijnzend.

'De corrumperende invloed van geld in politiek'

In een reactie laat de Nederlander weten dat hij het jammer vindt dat het gesprek niet op Fox News is uitgezonden. "Ik heb ervoor gekozen om het openbaar te maken omdat ik vind dat we moeten blijven praten over de corrumperende invloed van geld in politiek", schrijft hij op Twitter. "En het toont ook aan hoe kwaad de elite kan worden als je erover praat."

Carlson zegt zelf in een verklaring dat het interview niet is uitgezonden omdat hij een scheldwoord heeft gebruikt dat niet geschikt is voor de Amerikaanse televisie. Verder geeft Carlson aan dat hij geen spijt heeft van hoe hij heeft gereageerd. "Ik meende het oprecht."

'Wij zijn helemaal vrij'

De beschuldigingen van Bregman kloppen volgens hem niet. "Niemand van de leiding heeft ons ooit opgedragen wat wij moeten zeggen. Nooit, niet een keer. Wij zijn helemaal vrij."

Fox News wordt in eigen land door grote delen van de Amerikaanse bevolking gezien als serieuze nieuwszender, maar onder Europese journalisten staat Fox News bekend als propagandazender van de rechtse tak van de Republikeinen. Op de zender is in het verleden meerdere malen nepnieuws verspreid, onder meer over Nederland.

Nepnieuws over Nederland

Een voorbeeld van dat nepnieuws is de berichtgeving op Fox News over Nederland na de moord op Theo van Gogh. Ons land zou volgens de zender ineenstorten door onze tolerantie. Als voorbeeld van het Nederlandse euthanasiebeleid werd omschreven hoe in een Gronings ziekenhuis pasgeboren baby's werden vermoord omdat ze niet aan medische standaarden voldeden.

Ons land zou volgens Fox News geen morele standaarden kennen en uitmonden in een anarchistische maatschappij, er werd zelfs een parallel getrokken met het nazisme. Mede dankzij dit soort beweringen staat Fox News in ons land bekend als een rechts-conservatieve, activistische zender.

