Deze hond moet ervoor zorgen dat er geen meeuw te zien is op bouwterrein Scheldekwartier

Vanmiddag leek de rondrennende hond met een geel hesje succes te hebben: op dat moment was er geen meeuw te zien.

Volgens de verantwoordelijk wethouder John de Jonge kan het niet goedkoper want de meeuwen zijn beschermde vogels en die mag je niet zomaar verstoren of wegjagen. "In dit geval mag het wel omdat het hier om een bouwterrein gaat. Een ton lijkt misschien veel, maar als de bouw hier stil komt te liggen kost dat vele malen meer en dat willen we niet." Op het Scheldekwartier moeten woningen verrijzen.

Continu werk

De man en de hond zijn niet alleen. Een bedrijf dat is ingehuurd om de meeuwen te verjagen heeft meerdere dieren en mensen in dienst. De Jonge: "De meeuwen zijn hier continu, zeven dagen in de week van 's ochtends vroeg, tot 's avonds laat en dat tot september. Dus dat kunnen een man en een hond niet alleen aan."