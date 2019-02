Toekomst onzeker voor acht Zeeuwse filialen Intertoys

Mededeling bij de Intertoys in Vlissingen in verband met faillissement (foto: Omroep Zeeland)

De winkels van Intertoys blijven voorlopig open en klanten kunnen nog tot en met zondag cadeaubonnen inleveren. Producten ruilen mag nog, maar geld terugkrijgen is niet meer mogelijk.

In totaal zijn er in Zeeland negen winkels van Intertoys maar in Zierikzee gaat het om een franchisevestiging. De winkels van Intertoys zelf staan in: Sluis, Oostburg, Terneuzen, Hulst, Vlissingen, Middelburg (2) en Goes.

Klanten Intertoys Vlissingen over het faillissement

Hoop op doorstart

Op het ZEP-terrein in Middelburg zit een grote variant van de keten, een zogenoemde Intertoys XL. Een winkel die goed draait en volgens een medewerker is het sentiment dan ook positief. De toekomst mag dan momenteel onzeker zijn, er is hoop op een doorstart. De mogelijkheden daarvoor worden onderzocht.

In Nederland werken bij Intertoys 3200 werknemers verdeeld over 286 winkels en twee distributiecentra. Voor hen is collectief ontslag aangevraagd. In een persbericht zegt het bedrijf te kampen met aanhoudende zware marktomstandigheden. De concurrentie van webwinkels neemt toe en ook andere ketens zoals Kruidvat en Action snoepen klanten af van Intertoys.