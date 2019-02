Nog altijd geen duidelijkheid en weinig hoop voor pulsvissers na debat

Pulskor (foto: Omroep Zeeland)

Ook over het aantal pulsvissers dat uitstel van executie krijgt, kan ze naar eigen zeggen nog geen uitsluitsel geven. Vorige week werd duidelijk dat de helft van de Nederlandse pulsvissers binnen een jaar moet stoppen met de vistechniek. De overige 42 Nederlandse pulsviskotters zouden nog uitstel krijgen tot juli 2021, maar eerder deze week werd duidelijk dat er bij nader inzien maar tien tot vijftien zijn.

Voorlopig geen duidelijkheid

Onder die 42 Nederlandse viskotters die nog twee jaar zouden mogen doorvissen met de pulskor waren twaalf Zeeuwse pulsviskotters. Daar blijven er dus nog maar een paar van over. Welke dat zijn is niet bekend. En de minister zegt zelf dat ze daar voorlopig ook geen duidelijkheid over kan geven.

Hoe het besluit precies uitpakt, is nog afhankelijk van de behandeling door het Europees parlement en de raad van regeringsleiders van de EU, maar Schouten heeft niet de indruk 'dat er nog heel veel te redden valt'. Om er zoveel mogelijk uit te slepen voor Nederlandse vissers zal ze naar eigen zeggen 'behoedzaam' moeten opereren.

Zichzelf in de vingers gesneden

De minister erkende dat Nederland zichzelf de afgelopen jaren in de vingers heeft gesneden door de innovatieve pulstechnologie niet met andere landen te delen. Vissers uit andere landen moesten met lede ogen aanzien hoe hun Nederlandse concurrenten met een fors lager brandstofverbruik vis vingen. Daardoor groeide het verzet en kon een succesvolle lobby tegen pulsvissen ontstaan.

In Zeeland zijn er nu nog achttien kotters die vissen met de pulskor. Bij pulsvissen worden er kleine stroomschokjes gebruikt om platvissen op te schrikken van de bodem en zo de netten in te zwemmen. De methode is in Nederland populair, omdat er meer vis gevangen wordt terwijl het brandstofverbruik veel lager ligt.

Oplossingen

De Tweede Kamer wil dat Schouten alsnog met oplossingen komt om een pulsvisverbod af te wenden. Een ruime meerderheid van CDA, VVD, D66, ChristenUnie, PvdA en SGP roept haar daartoe op. Wat FVD-leider Thierry Baudet en PVV-Kamerlid Barry Madlener betreft had Schouten direct haar biezen kunnen pakken, maar hun moties van wantrouwen kregen onvoldoende steun.

