Goes vindt het tijd voor een opknapbeurt voor het Poelbos

De ene keer was het omdat er veel criminele activiteiten in het bos plaatsvonden en de andere keer werden er tientallen bomen gekapt. Ook staat het bos bij de omwonenden bekend als een homo-ontmoetingsplaats. De gemeente Goes vindt dat het tijd is om het Poelbos een upgrade te geven; een opknapbeurt dus.

Wethouder André van der Reest van de gemeente Goes ziet de kwaliteit van het Poelbos door de jaren heen teruglopen. Samen met de inwoners van de omliggende dorpen 's-Heer Arendskerke en 's-Heer Hendrikskinderen wil de gemeente daarom actie ondernemen. Door middel van brainstormsessies hopen ze op ideeën te komen om het bos weer nieuw leven in te blazen.

Input is welkom

Volgens Van der Reest is er nog geen concrete visie en zijn er nog geen inhoudelijke besluiten genomen vanuit de gemeente over het Poelbos. Alle input tot het opknappen van het bos is dus welkom.