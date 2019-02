Plan voor getij en zout water in Grevelingenmeer ondertekend

Grevelingenmeer (foto: Omroep Zeeland )

De natuur en de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer zijn slecht, sinds het van de Noordzee werd gescheiden door de Brouwersdam. Er moeten nu openingen komen in die Brouwersdam, zodat zeewater het Grevelingen in kan stromen. In de plannen voor doe zogeheten doorlaat in de Brouwersdam staat ook dat er een getijdencentrale in moet komen, om met hoog en laag water energie op te wekken.

Definitieve ontwerp

Vorig jaar kwam het benodigde geld vrij voor de aanleg van de doorlaat in het Grevelingenmeer. Naar verwachting is over twee jaar het definitieve ontwerp daarvoor klaar en zou in 2022 met de bouw begonnen kunnen worden. En naar verwachting wordt eind 2020 een besluit genomen over of die getijdencentrale bij de doorlaat er komt of niet.

Meerdere milieuorganisaties hebben wel nog een kanttekening geplaatst bij de plannen. Door de geplande doorlaat dreigen meerdere vogeleilandjes in het Grevelingenmeer onder water te verdwijnen.

Te weinig zuurstof

Ze zijn wel voorstander van het verzilten van het Grevelingenmeer. Want nu zit er nog te weinig zuurstof in het water en dat is slecht voor het onderwaterleven, zoals voor vissen, kreeften en schelpdieren. Daarom pleiten ze ervoor om de plannen wel gewoon door te laten gaan, maar om extra maatregelen te nemen om de vogeleilandjes te behouden.

