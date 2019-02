Terneuzense Stefanie nog zeker tien weken in Atlanta: 'Het gaat super hier!'

Stefanie in de revalidatiekliniek in Amerika (foto: Omroep Zeeland)

Stefanie verblijft sinds twee weken met haar ouders in het Shepherd Center in Atlanta. "Ze hebben afgelopen twee weken getest hoe ver Stefanie is. Ze zien nog genoeg potentie. We zijn zelf ook heel wat wijzer geworden en kunnen gerichter met haar aan de slag."

Acht weken coma, veertien operaties

Op 28 maart 2017 wordt Stefanie van Houcke aangereden op de fiets door een auto die geen voorrang geeft. Ze ligt acht weken in coma, ondergaat veertien operaties en begint dan aan de lange weg naar herstel.

Lichamelijk gaat ze langzaam vooruit, maar cognitief blijft die vooruitgang achter. Ze kan lopen met ondersteuning. Ze praat, eet en drinkt. Maar Stefanie heeft nagenoeg geen kortetermijngeheugen meer.

Van rolstoel naar rollator

Toch zijn de ouders van Stefanie er van overtuigd dat er meer mogelijk moet zijn. Als ze in Nederland tegen muren lopen, zoeken ze hun heil in Amerika. "Je ziet hier in de revalidatiekliniek alleen maar Stefanies lopen. Elke dag belandt er wel iemand vanuit een rolstoel achter een rollator. Het is gewoon super."

Stefanie van Houcke samen met haar moeder (foto: Omroep Zeeland)

In Nederland is revalidatie voor mensen met ernstig hersenletsel die de dertig gepasseerd zijn, nauwelijks beschikbaar. Het Shepherd Center in Atlanta is een revalidatiekliniek voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ze bestaan dertig jaar en hebben veel expertise.

18.000 euro opgehaald

Vrienden hebben de stichting Steef4all opgericht. De behandeling in het Shepherd Center kost 550 dollar per dag en de zorgverzekering betaalt niet mee. Inmiddels is 18.000 euro opgehaald. Een mooi begin, maar het streefbedrag is honderdduizend euro. Dat is niet alleen voor de behandeling van Stefanie, maar ook voor anderen in dezelfde situatie.

