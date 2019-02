Hoek haalt Kabwe Manengela, Nyemb per direct vertrokken

Francis Kabwe Manengela opende de score tegen EHC (foto: René van der Vliet)

Kabwe Manengela was vorig seizoen één van de smaakmakers bij GOES toen die club via de nacompetitie promoveerde naar de Derde Divisie. Dit seizoen is de snelle buitenspeler actief bij Halsteren. Nu keert hij dus terug op de Zeeuwse velden.

Verder maakte Hoek vanavond bekend dat Yves Nyemb per direct vertrokken is bij Hoek. De spits verkiest volgens de club zijn maatschappelijke carrière boven een langer verblijf bij de Derdedivisionist. Nyemb kreeg dit seizoen weinig speeltijd bij Hoek en zat zaterdag tegen ASWH nog de hele wedstrijd op de bank.

Yves Nyemb (foto: Orange Pictures)

Verdediger Kim van den Bergh blijft bij Hoek. De Belgische verdediger heeft zijn contract met een jaar verlengd.

Aanstaande zaterdag kan Hoek de tweede periodetitel winnen in de Derde Divisie. Dan moet het uitduel tegen ONS Sneek worden gewonnen.