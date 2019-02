Romeo en Julia met een smartphone moeten jongeren naar het theater krijgen

Het stuk gaat over Julie en Augus, die ook wel Romeo en Julia met een smartphone genoemd worden. Ze leren elkaar via internet kennen en besluiten om samen zelfmoord te plegen. Ze willen dat doen door in een Noors fjord van een klif te springen, maar eenmaal daar neemt het verhaal een andere wending.

Jonge generatie theatermakers

Zeelandia hoopt met het stuk jongeren naar het theater te krijgen, maar wil op deze manier ook een generatie jonge theatermakers een kans geven. De acteurs Ayisha Siddiqi en Joost Koning komen allebei net van de theaterschool af.

Norway.Today gaat over Julie en August en wordt door de makers omschreven als een surrealistisch sprookje over het verlangen naar de dood en de moed om te leven. De twee leren elkaar kennen via internet. Ze beramen een plan om samen uit het leven te stappen door in een Noors fjord van een klif te springen. Maar wanneer ze elkaar in het echt ontmoeten neemt hun avontuur een onverwachte wending.

Het stuk is de komende tijd in verschillende theaters in en buiten Zeeland te zien. Volgend weekend staat de Mythe in Goes op het programma en in april doet de voorstelling Utrecht aan.

Fragment uit theaterstuk Norway.Today (foto: Omroep Zeeland)