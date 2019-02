Mariska werd uitgekozen om naar Filipijnen te reizen: 'Heftig om te zien dat mensen op vuilnisbelt wonen'

"Het was een hele indrukwekkende reis. Ik heb veel mooie dingen gezien, maar ook veel heftige dingen gezien", legt Mariska uit. Het was voor haar vooral heftig om te zien dat mensen daar op een vuilnisbelt wonen. Wel zag ze dat die mensen er het mooiste van proberen te maken. "Ze zijn blij met familie en met wat ze wel hebben en klagen niet over wat ze niet hebben."

Wij hebben hier aangepaste rolstoelen op maat en daar zijn ze al blij als ze überhaupt een rolstoel hebben."" Mariska Pieterse

Mariska werkt bij Stichting KIO, wat staat voor Kind In Ontwikkeling. Ze werkt met gehandicapte kinderen in Heinkenszand. Het Liliane Fonds zet zich in voor gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden. Het kwam zo erg dichtbij voor Mariska. "Het grootste verschil is dat wij veel hulpmiddelen hebben en dat zij daar vrij weinig hebben om de kinderen te helpen. Wij hebben hier aangepaste rolstoelen op maat en daar zijn ze al blij als ze überhaupt een rolstoel hebben." Maar er zijn ook overeenkomsten. De omgang met gehandicapten en de therapie die Mariska daar zag was hetzelfde als in Nederland.

De gehandicapte Joy Joy werkt op een vuilnisbelt (foto: Liliane Fonds)

Tijdens haar reis ontmoet Mariska het meisje Joy Joy. Ze heeft een verstandelijke beperking en werkt en leeft op een vuilnisbelt. De jonge donateur zag het schooltje wat inmiddels op de vuilnisbelt is gebouwd. "Ik vond het mooi om te zien wat ze daar voor elkaar hebben gekregen", legt Mariska uit. "De kinderen konden niet naar school omdat die te ver weg is. Daarom hebben ze de school naar de kinderen toe gebracht."

Voor het eerst gewone donateurs op reis

De reportages van bekende Nederlanders die voor goede doelen op pad gaan zijn bekend, maar nu heeft het Liliane Fonds voor het eerst gewone donateurs op reis gestuurd. Mariska hoopt dat mensen beseffen dat het geld dat ze doneren goed terecht komt omdat ze dat nu met eigen ogen heeft gezien. "Ik hoop dat het mensen aanzet om te doneren. De projecten die ik gezien heb zijn fantastisch, maar ze kunnen het niet zonder hulp."

Het tweede deel van de reis van Mariska is aanstaande zaterdag om 17.00 uur te zien bij RTL 4.