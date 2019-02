Zeeland wordt wakker: paard dood gevonden, schouwburg zoekt jongeren en Stefanie in Atlanta

Het gestolen paard Swiffer, met een cliënt van de zorgboerderij op zijn rug (foto: Zorgboerderij Buytengewoon)

Het vermiste paard Swiffer is dood teruggevonden. Dat meldt zorgboerderij Buytengewoon in Tholen, waar het dier gisteravond spoorloos verdween. Het dode dier is bij een zoektocht in de omgeving teruggevonden in een sloot.

Met het stuk Norway.Today, wordt gehoopt meer jongeren naar het theater te trekken. (foto: Omroep Zeeland)

Theaterproductiehuis Zeelandia slaat een nieuwe weg in. Met het stuk Norway.Today, dat vanavond in première ging, wordt gehoopt meer jongeren naar het theater te trekken.

Stefanie in de revalidatiekliniek in Amerika (foto: Omroep Zeeland)

De 31-jarige Stefanie van Houcke uit Terneuzen die zwaar hersenletsel opliep na een verkeersongeluk, blijft nog minstens tien weken in Atlanta om te revalideren. In Nederland stokte haar revalidatie door de beperkte mogelijkheden.

Zonsondergang bij Hulst (foto: Otto Vosveld uit Hulst)

