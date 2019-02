Guimar en Isabel zingen met Swinging Affair Bigband

Swinging Affair Bigband

Voorzitter en trompettist Fred van Norden: "Swinging Affair is een bigband in traditionele bezetting. Wij treden daarmee op met repertoire van onder anderen Frank Sinatra en Ella Fitzgerald. Vijf jaar geleden zijn we dit begonnen met de betere muzikanten uit Zeeland. Aan deze show gaan we nog wat schaven en we proberen het te verkopen aan de rest van Nederland."

Zeeland maakte eerder kennis met de twintigkoppige Swinging Affair op festivals als Zeeland Jazz, Lions Lentefeest, Onderstroom en Film by the Sea. Start Spreading The News is hun eerste theatershow. Al eerder werkte de band samen met Sinatra-zanger Frank In Person. Hij treedt op van Amsterdam tot Riyad.

Voor Guimar van der Weele uit Vlissingen is deze show op zijn lijf geschreven. De student aan het conservatorium in Tilburg verdiept zich al enkele jaren in de jazzmuziek. Frank Sinatra en Michael Bublé zijn z'n voorbeelden. Dit jaar treedt hij toe tot het jazztrio The Young Rat Pack, met vergelijkbaar repertoire.

Fred van Norden blikt vooruit op de show Start Spreading The News

Isabel Provoost is muzikaal van alle markten thuis. Na haar finaleplaats in The Voice of Holland legde zij zich toe op het schrijven van eigen nummers en deed diverse optredens, onder andere met orkest. Ook dit jaar is ze nog te zien in haar eigen theatershow This Is Me.