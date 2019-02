'Er kunnen maximaal acht windmolens bij in Zeeuws-Vlaamse kanaalzone'

In de Kanaalzone in Zeeuws-Vlaanderen kunnen er zes tot acht grote windmolens bij komen. (foto: Ria Overbeeke)

"Het is geen teleurstelling", zegt Ten Thij. "Mijn onderzoek was gericht op hoe je het beste rekening houdt met de omgeving als je windmolens gaat plaatsen."

Volgens Ten Thij zit er niemand te wachten op extra windturbines, maar vanuit het Klimaatakkoord en de provincie wordt er gezegd dat ze wel nodig zijn. "Op de Axelse Vlakte zouden er twee bij kunnen, twee of drie zijn er mogelijk aan de westrand van de Mosselbanken bij Hoek en twee of drie bij Cargill in Sas van Gent."

Fon Ten Thij vertelt waar de windmolens zouden kunnen komen

"Heel veel mensen zeggen: wij willen die dingen niet", legt Ten Thij uit. "Ik ben wel met de mensen in gesprek gegaan en heb niet van tevoren cirkeltjes gezet op de landkaart." Ten Thij luisterde naar de kritieken en argumenten. "Het werken en wonen is nauw verweven in de kanaalzone. Door de bewoners is gestreden om daar ook natuurzones te creëren. Dus daar heb ik rekening mee gehouden."

Het onderzoek is aangeboden bij de gemeente Terneuzen.