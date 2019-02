Navarone-gitarist Roman uit Middelburg hoopt dat na finale The Voice droom in vervulling gaat

Navarone tijdens eerste liveshow The Voice of Holland (foto: ANP)

Huijbreghs laat in het radioprogramma Goedemorgen Zeeland weten dat het nu nog meevalt met de spanningen. "We hebben een hele drukke dag. We moeten nog in de styling en veel wachten. Dus dan moet je vooral zorgen dat je de energie erin houdt." De gitarist uit Middelburg gaat met een goed gevoel de avond in. "We hebben super goed gerepeteerd en er zijn 350 mensen aan het werk om het voor jou allemaal zo goed mogelijk te maken."

Gezellig in één ruimte

De band die gecoacht wordt door Anouk neemt het vanavond op tegen drie andere finalisten: zanger Dennis van Aarssen en zangeres Patricia van Haastrecht uit het team van Waylon, en zanger Menno Aben die door Ali B. wordt gecoacht.

Huijbreghs vertelt dat het er achter de schermen gemoedelijk aan toe gaat. "We zitten gezellig met z'n allen in één ruimte. Je beleeft een intenst traject met elkaar, er komt van alles op ons af en het is uniek. Het is leuk om dat met elkaar te delen, maar ook met andere kandidaten."

Hoop op wereldwijd succes

De bandleden van Navarone hopen dat het optreden in The Voice voor meer succes zorgt. "Dat is de reden dat we meedoen. Dit jaar zijn we elf jaar bij elkaar. Dat ging altijd heel goed, maar we zaten tegen een plafond aan. We hopen dat het nu losgaat." Stiekem hoopt de band zelfs op meer dan alleen landelijke publiciteit, omdat er in geen enkel ander land waar The Voice wordt uitgezonden ooit een band heeft meegedaan. "Ze zullen wereldwijd misschien naar ons gaan kijken hoe we dat hebben gedaan. Dat zou super zijn", aldus Huijbrechs.

Droom die uitkomt?

En als die aandacht ook nog eens zorgt voor meer optredens in het buitenland is Huijbreghs helemaal bij. "Het was altijd een droom voor me om de wereld over te kunnen reizen met muziek. Dus laat het maar gebeuren." De gitarist hoopt tijdens de uitzending op de steun van Zeeuwen, want de band is afhankelijk van stemmen. Mensen die willen stemmen op de band met de Middelburgse gitarist, kunnen vanavond tijdens de liveshow een sms met de tekst 'Navarone' sturen naar 3131.

Roman Huijbreghs van Navarone is klaar voor de live-uitzending van The Voice