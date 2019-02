Waarom Middelburg wel móet tegenwerken bij het succesvol maken van Studio A58

De gemeente zegt niet anders te kunnen. Tijdens het jaren '90-feest dat onlangs werd gehouden werd de geluidsnorm volgens de gemeente met twintig decibel overschreden. Wethouder Chris Dekker is duidelijk: "We willen dat Studio A58 een succes wordt, maar voor evenementen met muziek zal er toch eerst geïsoleerd moeten worden."

Eigenaar van Studio A58 is Frans Lievens. Hij is ook eigenaar van de theaters in Goes, Terneuzen en Middelburg. Tijdens de onderhandelingen voor de Schouwburg in Middelburg werd hem min of meer verplicht ook de exploitatie van de toenmalige Music Hall over te nemen. Hij doopte de hal om in Studio A58 en probeert sinds 2012 de zaal uit te baten.

Noodtheater

Dat leek in 2016 te gaan lukken toen één van zijn medewerkers de exploitatie en de organisatie van de evenementen op zich nam. Een noodlottig ongeval zette een streep door deze plannen. De studio werd daarna tijdelijk in gebruik genomen als noodtheater omdat de stadsschouwburg werd verbouwd.

Perry Kentin en Frans Lievens van Studio A58 (foto: omroep zeeland)

Lievens zocht uiteindelijk contact met Perry Kentin van LMG, een reclamebureau uit Goes, dat onder andere de Contacta in de Zeelandhallen organiseert. Kentin zag de potentie van de ruimte en ging aan de slag met het in elkaar zetten van een uitgebreid programma, waaronder ook evenementen met muziek. Een banenbeurs en een vlooienmarkt verliepen zonder problemen, maar nadat 700 bezoekers van een feestavond in jaren '90 stijl hadden genoten, gooide de afdeling handhaving van gemeente Middelburg roet in het eten.

Dansfeest in Studio A58 (foto: Studio A58)

"Er lag binnen de kortste keren een brief op de mat waarin stond dat de muziek te hard was geweest die avond en dat iedere volgende overtreding met 5.000 euro beboet zou worden". Lievens en Kentin zijn teleurgesteld over de brief, vooral omdat er geen overleg of waarschuwingen zijn geweest. Perry Kentin liep de bewuste avond rond bij de dichtstbijzijnde bewoning in de wijk de Mortiere en kon zo de overlast zelf ervaren: "Die was er niet."

Natuurlijk moeten wij ons aan de regels houden, dat willen we ook. Maar dit is een dermate rigide beleid, waar geen spat ruimte zit." Frans Lievens, eigenaar Studio A58

Kentin had zelfs een kamer gehuurd in het nabijgelegen hotel om te horen of daar overlast zou zijn. Ook dat bleek volgens hem niet het geval te zijn. Lievens snapt niet dat de gemeente op deze manier omgaat met hun eigen wens om van de ruimte een publiekstrekker te maken: "Natuurlijk moeten wij ons aan de regels houden, dat willen we ook. Maar dit is een dermate rigide beleid, waar geen spat ruimte zit."

Lege zaal A58 na afblazen evenement (foto: omroep zeeland)

Een volgend 'lawaai-evenement' werd uiteindelijk een paar dagen vooraf afgeblazen. "We hebben geprobeerd om met akoestische adviseurs grip te krijgen op het geluidsniveau, maar dat lukte niet op tijd. Daarom trokken we de stekker er uit", zegt Kentin. Op Facebook werd teleurgesteld gereageerd door een aantal van de 1.200 mensen die een kaartje hadden gekocht.

Geluidsnorm overschreden

Gemeente Middelburg zegt dat het vanaf het begin af aan heeft aangegeven dat er geen 'lawaai-evenementen' kunnen worden georganiseerd op die plek zonder geluidsbeperkende aanpassingen aan het gebouw. De dwangsommen waarmee nu gedreigd wordt zijn om de buurtbewoners te beschermen tegen geluidsoverlast.

Experimenteren

De ondernemers geven de moed niet op en gaan de komende evenementen experimenteren om alsnog te kunnen voldoen aan de geluidseisen van de gemeente. Ze hopen wel dat die meewerkt in plaats van alleen maar dwangsommen opleggen. Als dat lukt dan zien Lievens en Kentin een kans om Studio A58 te laten functioneren zoals Middelburg dat eigenlijk wil: Een grote publiekstrekker voor het ZEP-terrein.

