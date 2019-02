Vijftig bomen gekapt in Middelburg: 'Het Molenwater is verwoest'

Park Molenwater was vroeger Miniatuur Walcheren en dat was nog altijd goed te zien: kleine gangetjes en bruggetjes, waar vroeger de Zeeuwse steden in het klein tussen stonden. De gangetjes en bruggetjes zijn er nog steeds. Voor de gemeente Middelburg een reden om het park goed om te gooien, want Miniatuur Walcheren is al een tijdje weg.

Maar wie nu in het Middelburgse park komt, zou het niet meer herkennen. In de afgelopen twee dagen is Park Molenwater volledig omgegooid: vooral sporen van bulldozers en gekapte boomstronken sieren het park.

Een paar van de bomen hebben een oranje stip en staan op de planning om ook omgehakt te worden. Ingrid de Vries en Peter de Ligt wonen tegenover het park en laten het niet gebeuren dat 'hun park zo verwoest wordt'. Daarom staat het stel al sinds vanochtend 08.30 uur de 'oranje stip-boom' te bewaken. "Als het nodig is dat ik mezelf vastketen aan de boom, dan doe ik dat ook hoor. Mijn dochter zou trots op mij zijn", aldus De Ligt.

De boom met de oranje stip (foto: Omroep Zeeland)

Peter de Ligt en Ingrid de Vries lieten 's middags weten dat zij uitleg hebben gekregen van de gemeente over de 'oranje stip-boom'. De boom blijkt ziek te zijn en dat is voor Ingrid en Peter reden om zich toch terug te trekken uit de strijd met de bomenkappende gemeente. "Maar het neemt niet weg dat wij alsnog heel erg teleurgesteld zijn in de gemeente Middelburg. Er zijn al heel veel bomen en dieren verloren gegaan. We hopen de overgebleven diertjes en bomen nog te redden", aldus Peter de Ligt.