Het is definitief: Stationsbrug half jaar van plek

Tijdens een ingelaste commissievergadering gingen de aanwezige statenleden vandaag akkoord met het voorstel om de renovatiewerkzaamheden aan de Stationsbrug in Middelburg in oktober te hervatten. Daarvoor trekken Gedeputeerde Staten 3,6 miljoen euro extra uit. Eerder werden de werkzaamheden stilgelegd omdat de kosten van de renovatie te hoog opliepen door het aantreffen van de kankerverwekkende stof Chroom-6 in de verflagen.

Miljoenen extra

De renovatiewerkzaamheden liggen sinds half september 2018 stil toen Chroom-6 werd aangetroffen. De aannemer maakte na de vondst een nieuwe offerte met daarin ruim 5,5 miljoen euro extra kosten, maar de provincie vond die kosten te hoog. Oorspronkelijk waren de kosten geraamd op 2 miljoen euro. Daar komt dus nu 3,6 miljoen euro bij.

Brug half jaar van plek

Nu heeft de aannemer een andere manier gevonden om het Chroom-6 van de brug te verwijderen, waardoor de kosten lager uitvallen. De giftige stof wordt verwijderd met behulp van sponge jet stralen. Na een proef concludeert de provincie dat deze manier van schoonmaken veilig is en kan worden toegepast. Het is de bedoeling dat de brug tussen oktober 2019 en april 2020 gerenoveerd wordt.

De brug gaat voor de werkzaamheden op transport en wordt bij de aannemer gerenoveerd. Voetgangers en fietsers kunnen in de tussentijd gebruik maken van een beweegbare loopbrug. Ook voor de scheepvaart brengt het werk aan de brug veranderingen met zich mee: de tijdelijke brug gaat op werkdagen vier keer per dag open voor passerende schepen. Het is de bedoeling dat de brug na de renovatie weer zestig jaar mee kan.

Veel meer Chroom-6

Volgens gedeputeerde Harry van der Maas zal het in de toekomst veel vaker voorkomen dat Chroom-6 op bruggen en sluizen wordt aangetroffen. "Ga er maar vanuit dat dit gebruikt is bij het verven van bruggen en sluizen. Als het er niet op zit is dat alleen maar een meevaller.