Deens vrachtschip loopt vast bij ingang van Buitenhaven in Terneuzen

Primula Seaways is eigendom van Det Forenede Dampskibs-Selskab (DFDS). Het voer rond 12.30 uur de Westbuitenhaven in, op weg was naar Gent. Vervolgens liep het 200 meter lange schip door onbekende oorzaak vast.

Het schip was al weer snel los en is vervolgens via de Westsluis het Kanaal van Gent naar Terneuzen opgevaren. Op last van de politie is het Deense vrachtschip voor inspectie stilgelegd ter hoogte van de Massagoedhaven.

Deens vrachtschip Primula Seaways stilgelegd voor inspectie (foto: HV Zeeland)

Niet de eerste keer

Het is overigens niet de eerste keer dat de Primula Seaways in Zeeland betrokken raakt bij een incident. Begin maart vorig jaar kwam het schip in botsing met containerschip MSC Madrid. Dat gebeurde toen bij de rede van Vlissingen van loods werd gewisseld. Er ontstond destijds flink wat schade.

Het vastlopen van Primula Seaways van vanmiddag is alweer het tweede scheepvaartongeluk in Zeeuws-Vlaamse wateren van vandaag. Bij Sluiskil is vanmorgen een binnenvaartschip tegen een pijler van de Sluiskilbrug aangevaren. Het tachtig meter lange binnenvaartschip maakte water en moest worden gelicht om te voorkomen dat het zou kunnen zinken.

Lees ook: