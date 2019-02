STONY zet het op een lopen

Vrijdag is de videoclip uitgekomen van de single 'Rennen' van rapper STONY. Dat is de artiestennaam van Antonio Lorello uit Biggekerke. Rennen is zijn tweede solo-single. De videoclip is gemaakt in samenwerking met producer Auraphilly, Badboy Taya, Cloud9 Publishing, Clipfabriek en PopAanZee.