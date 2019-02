Ruben de Keijzer maakt debuutalbum met 'toeters en bellen'

Albumcover Bottle To The Bottom (foto: Sven van Santen)

Na ruim twee jaar is je debuutalbum klaar. Hoe kijk je terug op de afgelopen tijd?

"Druk, hectisch en af en toe spannend, maar vooral heel leuk. Twee jaar geleden ben ik begonnen met opnemen in een studio in Vlissingen. Eerst wilde ik akoestisch (gitaar, zang met mondharmonica), maar dat was niet genoeg. M'n vrouw speelt viool en samen zijn we gaan arrangeren. Toen had ik al gauw iets van: dat moet ook op het album komen. Zo kwamen ook drums, bas, keyboards en saxofoonsolo's erbij. Nu zitten er allerlei 'toeters en bellen' op en is het heel een mooi geheel geworden."

Je bent al ruim twaalf jaar actief in de muziek En nu pas je eerste album?

"Ik speel al vanaf m'n zesde jaar al instrumenten en speelde in bandjes vanaf m'n tienerjaren. Maar sinds twaalf jaar ben ik bezig met het schrijven eigen teksten. Ik vond dat ik daar goed in moest worden voordat ik er iets mee ging doen. Ik ben kritisch op mezelf.

Je bespeelt meerderde instrumentn, ook op het album?

"Ja, ook op het album heb ik zelf akoestische en elektrische gitaar, bas, mondharmonica, saxofoon en piano gespeeld en gezongen natuurlijk."

Wat zijn je verdere ambities?

"Ik wil nog meer zelf muziek te schrijven en uitbrengen. Hiermee is een start gemaakt en ik hoop dat heel veel mensen ernaar gaan luisteren.

Ik ben er zelf heel tevreden over dus ik kan me voorstellen dat anderen er ook van genieten."

De releaseparty van Bottle To The Bottom is zaterdag 23 februari, 15.00 uur, in Boekhandel 't Spui in Vlissingen.

Ruben de Keijzer vertelt over zijn debuutalbum in de Muziekmiddag met Elias den Hollander