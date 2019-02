Hoek met gezonde spanning in Sneek op jacht naar periodetitel

Hoek kwam vorige week bij ASWH op een 0-2 voorsprong, maar moest genoegen nemen met een punt. (foto: P.Maljaars)

Op papier is het een makkelijk duel voor Hoek, dat tien plaatsen hoger staat dan ONS Sneek. "Maar het is niet altijd zo dat de kwalitatief beste ploeg wint", vervolgt VandenHeede. "Het mentale deel is ook belangrijk."

Concentratie

Dat bleek vorige week ook, toen Hoek bij ASWH in het laatste kwartier een 0-2 voorsprong uit handen gaf (2-2). "Zuur puntenverlies. Het grootste deel van de wedstrijd hadden we de controle. Als er dan een goal uit het niets valt, moeten we de concentratie behouden. Maar we willen er niet te lang bij stil blijven staan. De wedstrijd is geanalyseerd, morgen hebben we een nieuwe kans."

Het doel is voor Hoek duidelijk. "We hebben het behalen van de tweede periodetitel in eigen hand, dus moeten er alles aan doen om te winnen. En proberen zo snel mogelijk te scoren."

Gezonde spanning

Van ongezonde druk is volgens VandenHeede geen sprake. "Meer van gezonde spanning om iets moois neer te zetten. Want het behalen van de periodetitel zou natuurlijk een prachtige beloning zijn voor de prestaties van de spelersgroep. Het is toch knap als je dat als nieuweling in de Derde Divisie lukt."

Derde Divisie

Stand 2e periode 1. Hoek 10-23 2. Noordwijk* 10-22 3. DVS'33 Ermelo 10-22 * Noordwijk heeft al een periodetitel

Concurrentie

DVS'33 Ermelo is de enige overgebleven concurrent van Hoek in de strijd om de tweede periodetitel, die over elf competitieduels gaat. De ploeg heeft na tien wedstrijden een punt minder en neemt het thuis op tegen middenmoter DOVO uit Veendendaal. Noordwijk heeft de eerste periodetitel al gewonnen.

Vergeleken met vorige week zullen er weinig verrassingen in de opstelling van Hoek zijn. Zinho Chergui (knie), Fabian Wilson (heup) en Vin Vercouteren (enkel) ontbreken nog altijd vanwege blessures. Eerder deze week werd al bekend dat spits Yves Nyemb per direct is vertrokken. Hij kan zijn werk niet meer combineren met het spelen voor Hoek.